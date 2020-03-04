В Москве ожидаются облачная погода, местами небольшой дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве температура воздуха составит 8–10 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 4 градусов. Синоптики предупреждают о тумане в утренние часы, в связи с чем 4 марта объявлен желтый уровень опасности.

Ветер южный, 5–10 м/с. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 5–10 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.