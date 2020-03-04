Пентагон похвалил Эстонию за русофобию

В США состоялась встреча главы Пентагона Марка Эспера и руководителя минобороны Эстонии Юри Луйка, сообщило американское ведомство.

Стороны говорили о «взаимной заинтересованности в будущем» Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

Кроме того, США и Эстония обсудили «обеспокоенности в области безопасности». В частности, речь шла о России и «непосредственной угрозе», которую Москва якобы «представляет для балтийских стран».

Эспер «похвалил» Эстонию за «твердую приверженность сдерживанию российской агрессии». Кроме того, похвалу со стороны Вашингтона вызвала приверженность Эстонии «укреплению альянса НАТО» и «продвижению общих интересов».

Напомним, постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор признал, что угрозы для прибалтийских стран со стороны России сейчас нет.