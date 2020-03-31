Совфед разрешил направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета

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31 марта, вторник  |  Последнее обновление — 16:24  |  vz.ru
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Пандемия изменит отношение итальянцев к туризму

Толпы туристов – это теперь славное прошлое ИталииФото: Patrizia Cortellessa/ZUMA/Global Look Press
«Как массовой отрасли итальянского туризма по факту больше нет», заявляют эксперты. Именно таким образом они оценивают последствия распространения коронавируса в Южной Европе. Вызванный им кризис не только обнажил важнейшие противоречия в экономике, но и, как ни парадоксально, показал преимущества отсталых регионов страны. Подробности...
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Россию обвинили в попытке развалить ЕС коронавирусом

Однокашник Навального, евродепутат Сергей Лагодинский стал соавтором русофобского заявленияФото: Grebensikov Dmitrij/YouTube
Россию опять винят в подрыве единства ЕС. По мнению группы депутатов Европарламента, Москва использует для этого разразившуюся в Европе пандемию коронавируса. С похожими заявлениями выступили и в США. Там считают, что Россия и Китай обвиняют Америку в распространении вируса по миру. Эксперты уверены: Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах. Подробности...
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Коронавирус стал наказанием за суеверия

Происхождение панголинов по-прежнему остается загадкой для ученыхФото: Ivan Damanik/Zuma/ТАСС
Ученые утверждают, что источник болезнетворного коронавируса окончательно установлен − это панголины. Этих редких животных невозможно увидеть в зоопарках, но их хорошо знают браконьеры − на панголинах зарабатывают огромные деньги. Чем примечателен этот зверь, как смог заразить человека опасным вирусом и почему стал своего рода легендой для военно-воздушных сил США?  Подробности...
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Коронавирус породил новый вид тайной войны разведок

Раньше спецслужбы гонялись за секретами ядерной бомбы, сегодня – за аппаратами ИВЛФото: REUTERS/Stephane Mahe
Поразительные сообщения приходят из Израиля – закупками медицинского оборудования в этой стране занимаются вовсе не медики, а спецслужбы, в том числе всемирно известный Моссад. И это, похоже, только первая ласточка. Спецслужбы всего мира начали охоту за лучшими медицинскими технологиями и оборудованием. Как же такое произошло? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Украина живет вопреки законам

Павел Волков, публицист
Может, это и называется либерализмом – когда никто ни за что не отвечает и работают любые законы, кроме настоящих. Тогда обмана нет, что обещали, то и дали. Но жить так нельзя. Подробности...
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Сделать то, что мы делаем всегда – победить

Сергей Мардан, публицист
Общество содержит всю государственную систему именно для того, чтобы она выполнила свое предназначение вот в такие кризисные моменты, как сегодня. Подробности...
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Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В рамках предлагаемой обществу концепции «солидарной ответственности» вирус становится фактически «меньшинством», чьи права можно нарушить высказыванием и чье «единственно верное» описание является юридически защищенной категорией. Подробности...
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      Как полиция следит за соблюдением карантина по коронавирусу в разных странах

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              Совфед разрешил направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета

              31 марта 2020, 16:01

              Текст: Наталья Ануфриева

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              Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил поправки, разрешающие направление в 2020 году бюджетных средств на борьбу с последствиями распространения коронавируса и другие цели без внесения изменений в федеральный, региональный и местные бюджеты.

              Документ допускает возможность без внесения изменений в закон о федеральном бюджете финансировать мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, а также на иные цели, передает РИА «Новости».

              Однако перед этим Минфин должен представить соответствующие предложения в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, а также в Совфед и Счетную палату.

              Комиссия в срок не более трех рабочих дней должна дать согласие на эти предложения или вынести их на заседание Госдумы. Если она таких решений не принимает, то правительство или уполномоченный им орган вправе внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета России.

              Также без правки бюджета правительство сможет в 2020 году увеличивать его расходы с соответствующим увеличением ассигнований своего резервного фонда. Это будет возможно в случае поступления в его доходную часть доходов Банка России от продажи пакета акций Сбербанка правительству или дополнительных поступлений отдельных видов ненефтегазовых доходов.

              Закон разрешает правительству в 2020 году увеличить сумму реализации драгметаллов и камней из Госфонда сверх установленных ранее объемов, а также предоставлять госгарантии в рублях с превышением их установленного предельного объема, но без превышения предельного объема внутреннего госдолга страны.

              Кроме того, правительство сможет осуществлять внутренние и внешние заимствования сверх установленных сейчас пределов внутреннего и внешнего госдолга России в целях замещения источников финансирования дефицита бюджета.

              Региональные и местные власти без правки своих бюджетов тоже смогут перераспределять средства на финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции и другие цели, а также превышать в этих пределах установленные для них пределы дефицита бюджета и госдолга.

              Также сенаторы приняли постановление, по которому будет сформирована комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

              В состав комиссии со стороны Совфеда предлагается включить вице-спикера палаты Николая Журавлева (сопредседатель комиссии), главу комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, первых зампредов этого комитета Сергея Рябухина и Елену Перминову, первого зампредседателя комитета СФ по региональной политике Андрея Шевченко, замглавы комитета СФ по соцполитике Игоря Фомина, члена комитета палаты по экономической политике Алексея Дмитриенко.

              Также сенаторы одобрили закон, разрешающий с 1 июля 2020 года любым регионам России вводить налоговый режим для самозанятых граждан.

              В настоящее время в 23 субъектах России проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По мнению парламентариев, механизм уже доказал свою эффективность, на такой режим перешло 550 тыс. человек.

              Востребованность объясняется тем, что такой налоговый режим дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме: онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

              В связи с этим закон предоставляет право вводить налоговый режим для самозанятых тем регионам России, которые сейчас не участвуют в эксперименте.

              С 1 января 2019 года эксперимент был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

              С 1 января 2020 года эксперимент был распространен еще на 19 регионов: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Башкирию.

              Ранее Госдума разрешила направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета.

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