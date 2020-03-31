Совфед разрешил направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета

Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил поправки, разрешающие направление в 2020 году бюджетных средств на борьбу с последствиями распространения коронавируса и другие цели без внесения изменений в федеральный, региональный и местные бюджеты.

Документ допускает возможность без внесения изменений в закон о федеральном бюджете финансировать мероприятия, связанные с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий коронавирусной инфекции, а также на иные цели, передает РИА «Новости».

Однако перед этим Минфин должен представить соответствующие предложения в комиссию Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований, а также в Совфед и Счетную палату.

Комиссия в срок не более трех рабочих дней должна дать согласие на эти предложения или вынести их на заседание Госдумы. Если она таких решений не принимает, то правительство или уполномоченный им орган вправе внести изменения в сводную бюджетную роспись бюджета России.

Также без правки бюджета правительство сможет в 2020 году увеличивать его расходы с соответствующим увеличением ассигнований своего резервного фонда. Это будет возможно в случае поступления в его доходную часть доходов Банка России от продажи пакета акций Сбербанка правительству или дополнительных поступлений отдельных видов ненефтегазовых доходов.

Закон разрешает правительству в 2020 году увеличить сумму реализации драгметаллов и камней из Госфонда сверх установленных ранее объемов, а также предоставлять госгарантии в рублях с превышением их установленного предельного объема, но без превышения предельного объема внутреннего госдолга страны.

Кроме того, правительство сможет осуществлять внутренние и внешние заимствования сверх установленных сейчас пределов внутреннего и внешнего госдолга России в целях замещения источников финансирования дефицита бюджета.

Региональные и местные власти без правки своих бюджетов тоже смогут перераспределять средства на финансирование мероприятий по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции и другие цели, а также превышать в этих пределах установленные для них пределы дефицита бюджета и госдолга.

Также сенаторы приняли постановление, по которому будет сформирована комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

В состав комиссии со стороны Совфеда предлагается включить вице-спикера палаты Николая Журавлева (сопредседатель комиссии), главу комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова, первых зампредов этого комитета Сергея Рябухина и Елену Перминову, первого зампредседателя комитета СФ по региональной политике Андрея Шевченко, замглавы комитета СФ по соцполитике Игоря Фомина, члена комитета палаты по экономической политике Алексея Дмитриенко.

Также сенаторы одобрили закон, разрешающий с 1 июля 2020 года любым регионам России вводить налоговый режим для самозанятых граждан.

В настоящее время в 23 субъектах России проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». По мнению парламентариев, механизм уже доказал свою эффективность, на такой режим перешло 550 тыс. человек.

Востребованность объясняется тем, что такой налоговый режим дает самозанятым гражданам право легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном режиме: онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия, отсутствие отчетности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники, размер налоговой ставки в 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

В связи с этим закон предоставляет право вводить налоговый режим для самозанятых тем регионам России, которые сейчас не участвуют в эксперименте.

С 1 января 2019 года эксперимент был запущен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане.

С 1 января 2020 года эксперимент был распространен еще на 19 регионов: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Башкирию.

Ранее Госдума разрешила направлять средства на борьбу с коронавирусом без правки бюджета.

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