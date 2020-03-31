Эксперт назвал меры за нарушение карантина недостаточными

Необходимо ввести наказание не только за несоблюдение карантина, но и режима самоизоляции. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, комментируя принятые Госдумой во вторник закон об уголовной ответственности за нарушение карантина. По его мнению, нужно усиливать патрулирование на улицах Москвы и штрафовать тех, кто не выполняет рекомендации властей.

«Я был одним из тех, кто требовал ужесточения наказания за нарушение карантина. Даже принятые меры считаю недостаточными. Сейчас штраф для физических лиц увеличили в два раза – до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 1,5 млн рублей. Но нужно ужесточать законодательство еще больше», – сказал профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

По его мнению, наказание должно быть введено не только для нарушителей карантина, но и тех, кто не соблюдает режим самозиоляции. Политолог отметил, что во вторник в Москве, несмотря на снежную погоду, «люди продолжают гулять». «Молодые люди ходят без масок. Они идут не в магазин или в аптеку, они просто шатаются по дворам парочками или ходят по своим делам. Есть те, кто катается на велосипедах без масок. Люди не понимают серьезности коронавируса. Нужно предпринимать меры, чтобы патрули начали штрафовать таких людей. Если они не боятся коронавируса, то потери денег точно испугаются», – заключил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник Госдума приняла закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, а также о наказании до пяти лет лишения свободы за распространение фейков о коронавирусе.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий, предлагается штраф от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. В случае если нарушение санитарно-эпидемиологических правил приведет к смерти человека, штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, либо отправят на принудительные работы на срок до пяти лет, либо грозит тюремное наказание до пяти лет. В случае смерти двух и более лиц, наказание устанавливается в виде принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы до семи лет.

Кроме того, если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы до трех лет. Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то за это грозит наказание в виде штрафа от 1,5 до 2 млн рублей, либо принудительные работы до пяти лет, либо лишение свободы до пяти лет.

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