Адвокат оценил ужесточение наказания за фейки о коронавирусе

Адвокат Сергей Жорин в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил ужесточение в России наказания за распространение недостоверной информации о распространении коронавируса.

Жорин заявил, что «ужесточать наказание определенно нужно», необходимо «вводить большие штрафы», так как «недостоверная информация о коронавирусе может иметь для людей серьезные последствия – запугать их или дезинформировать, например, о способах лечения».

«Вообще в целом с распространением фейковой информации в нашей стране нужно бороться, а в условиях пандемии вдвойне, потому что сейчас у нас компенсации за моральный ущерб в результате причинения вреда от недостоверной информации символическая – около 50 тыс. рублей – такие штрафы никого не пугают», – считает адвокат.

Ранее Госдума одобрила уголовную ответственность за фейки, повлекшие тяжкие последствия.

Так, за публичное распространение фейков, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, предлагается наказывать штрафом от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, либо в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительными работами до года, либо принудительными работами или лишением свободы до трех лет.

Если же распространение ложных данных привело по неосторожности к смерти человека или иным тяжким последствиям, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или доходе осужденного за период до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Также Госдума одобрила законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина.

Напомним, власти 27 регионов России объявили режим самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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