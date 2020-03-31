Умер драматург Леонид Зорин

Драматург Леонид Зорин умер на 96-м году жизни, сообщила его вдова Татьяна.

«Он скончался сегодня ночью от остановки сердца. Муж давно и тяжело болел». Место и время прощания пока не определены.

Леонид Генрихович Зорин (настоящая фамилия Зальцман) родился 3 ноября 1924 года в Баку, с 1948 года жил в Москве. Он написал около 50 пьес, среди которых «Друзья и годы» (1962), «Энциклопедисты» (1962), «Декабристы» (1966), «Варшавская мелодия» (1967), «Покровские ворота» (1974), «Царская охота» (1974)», Незнакомец» (1976), «Карнавал» (1981) и др.

Спектакли по его пьесам были поставлены на сценах многих отечественных и зарубежных театров.

Леонид Зорин принимал участие в работе над сценариями ряда фильмов, в том числе «Леон Гаррос ищет друга» (1960, режиссер Марчелло Пальеро), «Человек ниоткуда» (1961, Эльдар Рязанов), «Всегда со мною...» (1976, Соломон Шустер), «Добряки» (1979, Карен Шахназаров), «Покровские ворота» (1982, Михаил Козаков), «Закон» (1989, Владимир Наумов), «Царская охота» (1990, Виталий Мельников).

Писатель был награжден орденами «Знак Почета» (1974) и Дружбы народов (1986) и отмечен рядом литературных премий.