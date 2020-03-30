Уголовное дело завели в Брянске на граждан, заразивших коронавирусом четырех человек

В Брянской области возбуждено первое уголовное дело против двух жителей региона, которые нарушили режим самоизоляции после приезда из Испании и, по предварительным данным, заразили четырех человек коронавирусной инфекцией, сообщает правительство региона.

«Первое уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции, возбуждено в Брянской области. Речь идет о двух гражданах, вернувшихся из Испании», – передает РИА «Новости» сообщение правительства.

Пожилой женщине и ее сыну выдали официальное предупреждение о соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, так как они могли быть потенциальными носителями коронавирусной инфекции. Однако они не сообщили сотруднику центра гигиены и эпидемиологии в Брянской области, что живут с двумя родственниками.

Впоследствии женщину и мужчину госпитализировали в Брянскую областную инфекционную больницу, где у них подтвердили коронавирус.

«В результате такого отношения к себе и к своим близким жители Брянской области заразили еще четырех человек. Предварительный анализ показал наличие коронавируса, ожидается подтверждение результатов», – сообщают власти.

Расследование дела взято на контроль прокуратурой Брянской области.

Напомним, проект закона об ужесточении ответственности за нарушение эпидемиологических норм внесли в Госдуму. Его должны рассмотреть 31 марта. В Совфеде одобрили введение штрафов и уголовной ответственности за нарушение карантина.

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