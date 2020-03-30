В ЛНР зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

«На сегодняшний момент на территории республики у нас зарегистрирован один случай. (Зараженный коронавирусом) госпитализирован и находится в боксированном отделении (лечебного учреждения города Луганска)», – цитирует РИА «Новости» Докашенко.

Ранее глава минздрава ЛНР Наталия Пащенко заявила, что первый положительный тест на коронавирус зафиксирован в ЛНР. По ее словам, «это не окончательный диагноз», но «уже первый звоночек, который должен насторожить, и население в том числе».

Напомним, в ЛНР рассказали о мерах по противодействию коронавирусу.

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