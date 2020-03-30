Росмолодежь и Likee запустили флешмоб #МыВместе #ЯОстаюсьДома

Федеральное агентство по делам молодежи вместе с глобальной платформой коротких видео Likee запустили флешмоб #МыВместе #ЯОстаюсьДома, которым призывают всех к самоизоляции.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой важно соблюдать рекомендуемые меры профилактики и ограничить посещение общественных мест. Публикуя видео с хештегами #МыВместе, #ЯОстаюсьДома, участники делятся хорошим настроением и домашними активностями, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Мероприятие проводится в рамках Акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе.

Между тем, на сайте МыВместе2020.рф сообщается, что жители деревни Федьково научат печь хлеб по WhatsApp.

На сайт пришло обращение: «Здравствуйте, мы – многодетная семья, уехавшая из Москвы в 2013 году. Занимаемся сельским хозяйством, есть коровы, козы, лошади. Печем настоящий бездрожжевой хлеб в русской печи. Тех, кому интересна эта тема: можем научить печь хлеб тоже. Связаться с нами можно по WhatsApp по телефону +7 903-898-93-35, Анна».

Анна и Игорь Андреенковы уже седьмой год живут и ведут хозяйство в деревне Федьково на границе Вологодской и Костромской областей. Вместе супруги успевают воспитывать пятерых детей, старшему из которых 11,5 лет и вести большое домашнее подворье.

Кроме Андреенковых в деревне живет лишь несколько жителей. Всего в Федьково сейчас три жилых дома. Анна справляется по хозяйству, печет хлеб. Игорь занимается домашним скотом.

Рецептура хлеба, которой Анна готова поделиться со всеми желающими, придумана ею самостоятельно и проверена годами. Она печет хлеб более 10 лет. Начинали еще в Москве, рассказала женщина, теперь уже семь лет как готовят в деревенской печи. На свою семью Андреенковы пекут хлеб раз в неделю. Еще нужно делать сухари для скотины. За один раз получается выпечь 30 булок. Потом уже нужно подтапливать печь снова.

У Анны много рецептов настоящего русского хлеба из печки: ржаной, ржано-пшеничный, отрубной, с добавлением семечек льна, с кориандром, сухофруктами. Всего 16 видов.

Связаться с Анной и научиться печь хлеб можно через WhatsApp по телефону +7 903-898-93-35. С 8 утра и до 10 вечера семья всегда на связи.

Анна говорит, что выпечь хлеб по ее рецепту можно не только в печи, но и в самой обычной электрической духовке. Поэтому приглашает узнать рецепт всех желающих хозяек.

Изучить все, чем занимается семья Андереенковых, можно в их сообществе «ВКонтакте».

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