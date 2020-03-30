На всероссийский конкурс «Большая перемена» подали заявки более 12 тыс. школьников

В субботу стартовал всероссийский конкурс для старшеклассников «Большая перемена», за первые два дня регистрации заявки на участие подали более 12 тыс. человек.

Регистрация проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. Во вторник, 31 марта, открывается первый этап конкурса – тестирования. При этом новые участники смогут присоединиться к конкурсу в любое время до 22 июня, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Тестовые задания подбираются под индивидуальные особенности каждого ребенка. Специально для этого на старте конкурса проводится серия тестов на профориентацию, тип личности, особенности интеллекта и общую эрудицию. Все тесты спроектированы в игровой форме.

Задача первого этапа Конкурса – не отсеять потенциальных участников, а подобрать для них именно те испытания, которые позволят максимально раскрыть их потенциал.

По итогам тестов для каждого участника будет разработана персональная карта профессионального развития и набор рекомендаций, как усовершенствовать свои навыки. Кроме того, участники получат индивидуальную подборку специальной литературы и видеоматериалов, а также список вузов и компаний, в которых можно было бы начать свой карьерный путь.

«Большая перемена» – это всероссийский конкурс для учеников 8-10 классов. Он задуман как платформа для общения школьников, с помощью которой они смогут получить полезные знания и информацию по широкому кругу направлений.

Ключевая цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, таких как оценка успеваемости или олимпиады. Главным критерием конкурсного отбора будет оценка навыков, которые пригодятся школьнику в современном мире (например, умение вести коммуникацию и способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях).

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на презентации конкурса отметил, что в настоящее время, несмотря на сложности, с которым столкнулся весь мир, наступает время уникальных возможностей.

«Большая перемена» – это большая возможность для каждого и то, насколько эффективно вы ей воспользуетесь, зависит только от вас. Каждый человек талантлив. Ваши возможности безграничны, главное – верить в свои силы и действовать. В конкурсе не будет проигравших. Все, кто примет участие – уже выигрывают. Каждый участник получит обратную связь от профессионалов, доступы к программам дистанционного обучения и многое другое. В «Большой перемене» точно не будет скучно!», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Призы конкурса: 300 победителей (в категории 10 класс) получат по 1 миллиону рублей на оплату обучения в ведущих вузах страны, до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 учащихся 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей, которые смогут направить на обучение в средне-специальных учебных заведениях или потратить эти средства на дополнительное образование и саморазвитие. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек».

Топ-20 школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн руб) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. Педагоги, которые подготовили финалистов конкурса, смогут пройти образовательные программы в ведущих центрах страны.