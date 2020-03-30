Кремль подсчитал экономический ущерб от режима самоизоляции

Власти предварительно оценили размер ущерба, который нанесет экономике введение режима самоизоляции граждан из-за ситуации с коронавирусом, но эти данные на сегодня имеют вторичное значение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, просчитывали [размер ущерба]. Но в настоящий момент любые экономические расчеты на фоне главной задачи сохранения здоровья людей и их ограждения от эпидемиологической опасности носят вторичный характер», – передает ТАСС слова Пескова.

Всемирная организация здравоохранения сообщила в понедельник, что в мире число жертв коронавируса достигло 29 тыс. 957 человек. За сутки выявлено более 63 тыс. новых случаев заражения, 3 тыс. 464 человека умерли. Общее число заразившихся – 634 тыс. 835 человек.

За последние сутки в 35 российских регионах зарегистрировано 302 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в стране увеличилось до 1 тыс. 836 человек.

В воскресенье мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 30 марта режим самоизоляции будет действовать в отношении всех жителей города вне зависимости от возраста. При этом заболевшие коронавирусом будут получать противовирусные препараты бесплатно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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