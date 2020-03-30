Лебедев прокомментировал дело о хищениях в ЛДПР

Люди, которых обвиняют в хищении в ЛДПР, будут как угодно оправдываться, лишь бы уйти от ответственности, заявил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, комментируя информацию МВД о заявивших о его причастности к хищению денег молодежных организаций партии фигурантах дела.

«Люди, которых обвиняют в хищении денег, конечно, сейчас будут сваливать на кого угодно, лишь бы уйти от ответственности», – передает РИА «Новости» слова Лебедева.

Он отметил, что МВД обнародовало в СМИ информацию об уголовном деле, по которому следствие еще не закончено, нарушив «все нормы действующего законодательства».

Напомним, полиция предъявила обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег молодежных организаций. В МВД отметили, что при этом сам Лебедев «категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми», в итоге уголовное дело передали в прокуратуру на утверждение обвинительного заключения, не проводя очных ставок.