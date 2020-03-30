Заразившаяся коронавирусом модель рассказала о странном звуке из легких

Заразившаяся коронавирусом парижская модель 30-летняя Интан Клемент рассказала, что при дыхании ее легкие стали издавать странный звук.

Она рассказала, что в середине марта, несмотря на появившийся легкий кашель, поехала с друзьями кататься на лыжах. Когда модель вернулась с горнолыжного курорта Валлори, расположенного в 670 километрах от Парижа, ее самочувствие ухудшилось: ей стало трудно дышать, а кашель усилился, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yahoo News Australia.

По словам Клемент, из ее легких при дыхании стал доноситься странный звук. Тогда она по видеосвязи связалась с врачом. Медик предположил, что пациентка простудилась, и порекомендовал ей принимать парацетамол.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

Китай

Россия

США



20 марта Клемент решила обратиться за медпомощью очно. После этого было установлено, что она заразилась коронавирусом. Девушку госпитализировали.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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