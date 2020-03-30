Глава Минздрава сказал, для кого коронавирус наиболее опасен

Кроме пожилых людей, коронавирусу наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, заболеваниями легких и бронхов, сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он также подчеркнул, что алкоголь сейчас вреден в любых количествах, а также опроверг миф, что курение якобы может убить коронавирус.

Мурашко сообщил, что есть пациенты с коронавирусом, находящиеся в тяжелом состоянии и не достигшие 40 лет, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что употребление алкоголя больными в разы затрудняло оказание им помощи, «некоторых просто не удавалось вытащить». В нынешней ситуации алкоголь, указал министр, «однозначно не рекомендуется». «Давайте договоримся: сейчас он вреден в любых количествах», – сказал он.

«То же самое с курением. Где-то прошел слух, что оно якобы убивает коронавирус. Это абсурд», – подчеркнул министр.

Глава Минздрава пояснил, что каждый курильщик имеет какое-то заболевание легких, в том числе бронхит, и сочетание с этим заболеванием вируса «точно до добра не доведет».

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Министр посоветовал не снижать запас прочности организма вредными привычками и рекомендовал отказаться от обильной и тяжелой пищи. Питание должно быть рациональным и сбалансированным, а физические упражнения следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях.

«Все, что укрепляет иммунитет, сейчас полезно. Кроме того, сезонно повышающиеся уровень инсоляции и температура воздуха тоже работают на нас. Правда, придется подождать устойчивых плюс 25. Вот тогда у нас точно все будет хорошо», – сказал он.

По данным ВОЗ, общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 634 тыс. 835 человек, число жертв приблизилось к 30 тыс. человек.

В России выявлено 1 тыс. 534 случая заражения в 65 регионах, из них больше тысячи – в Москве.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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