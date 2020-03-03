США заявили о нежелании вступать в гонку вооружений с Россией

И.о. помощника министра обороны США по стратегии, планированию и возможностям Викторино Меркадо заявил о нежелании Пентагона вступать в гонку вооружений с Россией.

Он заявил членам комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, что для Пентагона «ядерное сдерживание является важнейшим приоритетом», но отметил при этом, что у России есть около 2 тыс. единиц нестратегических ядерных вооружений.

«У нас нет ни желания, ни намерения ввязываться в гонку вооружений», – приводит его слова ТАСС.

Как заявил Меркадо, цель США – «ядерное сдерживание, поддерживаемое гибкими возможностями». Он призвал к модернизации ядерных сил США.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Вашингтон не стремится к гонке ядерных вооружений с Россией.

Москва также заявляла, что не стремится к гонке вооружений или военному доминированию.

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