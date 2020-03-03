Посольство рассказало о состоянии заболевших коронавирусом россиян в ОАЭ

Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас рассказал о состоянии здоровья двух членов российской команды велогонщиков, у которых обнаружен коронавирус.

Видакас сообщил, что дипломаты «находятся в контакте с российской командой» и вдастями ОАЭ, передает РИА «Новости».

Как рассказал старший советник посольства, заболевших спортсменов «поместили в больницу, их состояние удовлетворительное». Он сообщил, что велогонщики «еще будут сдавать повторные тесты, их целая серия».

В посольстве отметили, что «коронавирус подтвержден только у двух россиян», у остальных членов команды «результат отрицательный, но им все равно придется повторное пройти все тесты».

Напомним, российская профессиональная частная команда «Газпром-Русвело» приехала на гонки «Тур ОАЭ».

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У двух гонщиков из Италии подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. 28 февраля в ОАЭ были отменены финальные этапы.

Среди контактировавших с носителями вируса велогонщиками из Италии было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом, двое зараженных – граждане России.

В ОАЭ коронавирусом заразились 27 человек, пятеро уже выздоровели.