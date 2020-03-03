Назван основной претендент на пост премьера Украины

Алексея Гончарука на посту премьера Украины должен сменить его заместитель Денис Шмыгаль, сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в руководстве фракции «Слуга народа».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Левый берег».

До этого спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Гончарук написал заявление об отставке. В партии «Слуга народа» решили проголосовать за его отставку.

СМИ писали, что Гончарук подал прошение об отставке из-за разногласий с олигархом Игорем Коломойским.

Также в качестве кандидата на пост премьера назывался бизнесмен Сергей Тигипко.