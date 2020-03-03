В Нижнем Новгороде представили приложение для реализации общественных инициатив

Представители общественности инициировали в Нижнем Новгороде мобильное приложение «МЫ», благодаря которому любой житель области может присоединиться к социальным проектам или реализовать собственный.

Инициаторы проекта – четыре известных в городе общественника, которые объединили свои ресурсы и создали общественное движение. О целях и механизмах работы открытой платформы лидер нижегородского отделения движения «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина, главный врач регионального Центра профилактики и борьбы со СПИДом, сопредседатель нижегородского штаба ОНФ Соломон Апоян, руководитель проектов для социальных предпринимателей и людей с ограниченными возможностями Роман Пономаренко и председатель региональной федерации кудо, депутат гордумы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников рассказали на открытой презентации 3 марта представителям некоммерческих организаций, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Благодаря мобильному приложению «МЫ» любой житель Нижегородской области может присоединиться к социальным проектам различных общественных объединений и отдельных активистов или инициировать собственный проект, получив поддержку в его реализации.

«Сегодня, если обычному нижегородцу придет в голову мысль о том, как улучшить жизнь в регионе, решить конкретную проблему или помочь каким-то незащищенным группам, он, как правило, не знает, куда с этой идеей идти. С помощью нашего приложения он может пригласить всех желающих присоединиться к своей инициативе. Или найти на платформе единомышленников и поддержать их интересные проекты», – рассказал на презентации один из сооснователей движения Роман Пономаренко.

«Люди делают добрые дела от чистого сердца, но дополнительная мотивация поддержит самых деятельных. На базе приложения мы создали систему рейтинга, которая поможет увидеть самых активных общественников нашего региона», – пояснил Соломон Апоян.

«За организацию и участие в полезных для города событиях пользователи будут получать баллы. В дальнейшем их можно будет обменять на доступ к образовательным программам, платные подписки на музыку или приложения в Яндексе или Вконтакте, пакеты тарифных планов операторов мобильной связи и другие бонусы. В этом месяце такое поощрение получат первые 30 лидеров рейтинга», – сказал он.

Для общественных организаций есть отдельная система поддержки. Изначально фонд составит 100 тыс. рублей в месяц, и организаторы планируют привлечь в дальнейшем дополнительные средства через спонсоров и гранты. Мотивационный фонд будет делиться между организациями, которые зарегистрируют в приложении наибольшее количество участников и смогут организовать значительное число массовых социально-значимых мероприятий.

О действующих проектах рассказала Мария Самоделкина.

«Мы уже завели в приложении свои первые инициативы, к которым приглашаем присоединиться всех желающих. В числе первых – акция «Красная кнопка», в рамках которой 6 марта мы будем в необычном формате поздравлять жительниц города с Международным женским днем, а также акция 7 марта, когда мы скажем теплые слова в честь праздника женщинам-ветеранам. И, конечно, мы приглашаем активных нижегородцев помочь сделать приложение «МЫ» интереснее и эффективнее. Для того, чтобы любой мог прислать свои предложения по доработке площадки, мы создали в приложении отдельное специальное событие», – отметила она.

Кроме того, как рассказали организаторы, уже сейчас вместе с участниками движения можно помогать ветеранам, участвовать в креативных флешмобах, украшать стены в детских больницах, благоустраивать дворы, собирать информацию по ямам на дорогах и обучаться на мастер-классах от известных общественных деятелей. Информацию обо всех этих инициативах также можно будет найти в приложении «МЫ».

Завершилась презентация мозговым штурмом – лидеры и активисты некоммерческих организаций Нижегородской области обсудили свои идеи проектов, которые можно внести в приложение и реализовать совместными силами в будущем.