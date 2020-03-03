Причиной обрушения стены дома в Самаре стал не взрыв газа

Взрыва газа в жилом доме в Самаре не было, произошло частичное обрушение стены, причина выясняется, сообщили в пресс-службе администрации города.

«По уточенной информации, взрыва бытового газа не было, произошло частичное обрушение стены дома», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

В свою очередь врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский сообщил, что «обрушение стены произошло в результате старости конструкции, никакого хлопка газа нами не обнаружено, продолжается осмотр места происшествия. Двух человек извлекали из-под завалов, одна женщина нуждается в госпитализации», передает ТАСС.

Дом был построен в 1917 году, он был признан аварийным в 2011 году и подлежит сносу. «Здесь было три квартиры в [частной] собственности, одна муниципальная», – отметила глава Самары Елена Лапушкина.

Жители муниципальной квартиры согласились на переезд, в отношении остальных квартир запущена процедура изъятия. Лапушкина также уточнила, что дом, на который рухнула стена, находится в частной собственности. «В ближайшее время будем признавать чрезвычайную ситуацию и рассматривать, что делать с этим домом», – отметила глава Самары.

Прокуратура Самарской области начала проверку по факту обрушения стены жилого дома.

Ранее сообщалось, что в двухэтажном жилом доме в Самаре взорвался газовый котел, пострадали семь человек, в том числе трое детей.