США показали удар перспективной системы «Золотая Орда»

На мероприятии Air Warfare Symposium 2020 во Флориде ВВС США продемонстрировали анимацию удара перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»).

Эта система должна наносить удары с использованием искусственного интеллекта. Видео опубликовано в Twitter.

AFRL's Golden Horde networked collaborative weapons demo pic.twitter.com/N0RcaaqU5N — Pat Host (@Pat_Host) February 28, 2020

В декабре СМИ сообщали, что США собираются применять против своих предполагаемых противников систему «Золотая Орда». В качестве примера использования этой системы приводилась ситуация, когда три ракеты должны поразить одну цель. В этой ситуации, если объект поражен первой ракетой, две оставшиеся могут использоваться для разведки на местности. Решение об их применении должен принимать оператор.