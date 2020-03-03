AliExpress предупредил о возможных задержках посылок

Китайская компания AliExpress впервые сообщила о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса. При этом подчеркивается, что вирус не распространяется через почтовые отправления.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но могут быть некоторые задержки из-за коронавируса. Руководство ВОЗ сообщает, что посылки безопасны, но некоторые виды доставки и логистики требуют более длительного времени для обработки заказов», – говорится в сообщении AliExpress в Facebook.

В комментариях пользователи отмечают, что заметили задержку посылок. Некоторые отменили свои заказы.

На русскоязычной странице AliExpress предупреждение о задержке отсутствует.

В пресс-службе AliExpress Global рассказали «Коммерсанту», что следят за ситуацией и принимают меры для поддержки продавцов и малого бизнеса на платформе. «Мы признательны покупателям за понимание и усердно работаем над тем, чтобы минимизировать неудобства для них»,— заявил представитель компании.

В пресс-службе «Почты России» отметили, что ведут обработку международной почты, в том числе из Китая, в штатном режиме.

В конце января появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.

Однако в компании пояснили, что задержки связаны не с коронавирусом, а с празднованием Нового года в Китае.

Газета ВЗГЛЯД писала, можно ли заразиться, получив посылку из КНР.