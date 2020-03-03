В Минфине оценили эффект от снижения ставки ФРС для России

Снижение ставки ФРС США позитивно скажется на российской экономике, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Я считаю, что это признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику, о чем сейчас все говорят», – сказал он, передает РИА «Новости».

«Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской», – сказал чиновник.

Во вторник Федеральная резервная система (ФРС) США впервые с 2008 года созвала внеочередное заседание, на котором неожиданно понизила ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75%.