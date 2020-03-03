Обвиненный в хищении 4 млрд рублей Абызов решил жениться

Экс-министр открытого правительства Михаил Абызов подал заявление о регистрации брака с Валентиной Григорьевой.

Церемония бракосочетания запланирована на 25 марта, сообщила РБК сама Григорьева.

«Михаил сделал мне предложение несколько месяцев назад, я его приняла, и сегодня мы подали заявление в ЗАГС. Я счастлива, что выхожу замуж за любимого человека. Верю, что этот шаг, безусловно, добавит и Михаилу сил и уверенности в текущей ситуации», – сказала она.

Ранее сообщалось, что Абызов стал сокамерником экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах.

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.