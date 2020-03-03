«Аэрофлот» объяснил повышение премий топ-менеджерам

Повышение вознаграждения руководству «Аэрофлота» в 2019 году в компании объяснили автоматическим начислением, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Сравнение сумм начислений 2019 и 2018 годов необходимо проводить с учетом существенно заниженной базы предыдущего периода. В 2018 году не выплачивались премии из чистой прибыли, так как результаты компании были ниже планируемых. Кроме того, в 2018 году компания принимала решение не делать выплаты по долгосрочной программе мотивации –1,8 млрд рублей», – заявили в пресс-службе РИА «Новости».

«Необходимо понимать, что начисление премии в отчетности по стандартам МСФО проводится автоматически в соответствии с действующими положениями компании. Решение о фактической выплате принимается отдельно в рамках корпоративных одобрений. В данном случае речь идет о начислении. Таким образом, рост на 38% связан с начислением, а не реальной выплатой и основан на эффекте низкой базы», – пояснили в пресс-службе.

Из данных компании следует, что в 2019 году авиакомпания «Аэрофлот» увеличила вознаграждение руководству на 38,1%, несмотря на заявление о лишении топ-менеджеров годовых премий из-за катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в мае прошлого года в аэропорту в Шереметьево.