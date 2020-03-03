На параде Победы решили показать новейшую систему дистанционного минирования

В колонне военной техники на параде Победы на Красной площади 9 мая впервые пройдет новейшая инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ), сообщили в Минобороны.

«Военная техника уже прибыла в подмосковное Алабино и готовится принять участие в тренировках. В составе механизированной колонны пройдут две боевые и две транспортно-заряжающие машины данной системы», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

ИСДМ создана на базе «Камаза» повышенной грузоподъемности. В основе системы – дистанционный способ установки минных заграждений, который является самым безопасным и маневренным. В этой системе используются современные высокоэффективные мины нового поколения, которые полностью отвечают требованиям международных соглашений по самоликвидации.

Всего в параде задействуют 225 единиц вооружения и военной техники. Из них 24 – новейшие образцы боевой техники, которые покажут впервые.

Ранее также сообщалось, что участие в параде Победы примет тяжелая БМП Т-15 «Армата» с новейшим модулем АУ-220М.