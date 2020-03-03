В западных СМИ оценили собравшуюся на «Евровидение» российскую группу

Группа Little Big известна зарубежной публике задолго до заявки на «Евровидение» от России, западные издания обратили внимание на популярность коллектива и написали о нем несколько материалов.

«Хит Skibidi стал вирусным после 23 миллионов просмотров на YouTube всего за одну неделю... Что-то говорит нам, что эта группа может зацепить», – говорится в статье британского издания Metro, передает 360.

Сайт Escxtra, посвященный новостям о «Евровидении», рассказал историю о группе в своем материале. В статье сообщается, что группа Little Big была основана в 2013 году в Санкт-Петербурге, в нее входят Илья Прусикин, Сергей Макаров, Антон Лиссови и Софья Таюрская.

Отмечается, что коллектив характеризует себя как сатирическую арт-коллаборацию, делающую ставку на музыку, зрительный ряд и шоу.

«Группа невероятно быстро стала популярной благодаря песне Skibidi в 2016 году, после того как танец, показанный в клипе, породил вирусный Skibidi Challenge», – отметили в материале.

Бельгийское издание Songfestival привело в своем тексте слова вокалиста группы Илью Прусикина.

«Мы просто хотим показать людям, что они владеют своими жизнями. Страны и правительства не так важны, как они думают: человек может заниматься чем угодно», – говорится в цитате.

Издание отметило, что в 2019 году Little Big планировала поехать на фестиваль, но тогда страну представил Сергей Лазарев.

Американское escYOUnited также посвятило российским музыкантам материал.

«Little Big нужно немного представить тем, кто следит за европейской музыкой или последними популярными музыкальными клипами на YouTube. Яркие, энергичные музыкальные видео группы из Санкт-Петербурга собирают десятки миллионов просмотров», – сообщается в статье.

Первый канал 2 марта объявил, что в качестве участника от России на международный песенный конкурс «Евровидение - 2020» отправится питерская группа Little Big, известная не только на родине, но и в Европе. Позже лидер группы Илья Прусикин пообещал представить юмористическое выступление, которое всех удивит.

Ранее телеведущая Тина Канделаки высказалась в своих социальных сетях касательно того, кто поедет на «Евровидение» в Роттердам. Она также предсказала победу российской группы на конкурсе.