В Раде предложили уволить главу МИД за отказ праздновать 9 мая

Сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» и депутат Рады Юрий Бойко заявил, что парламент должен потребовать уволить главу МИД Украины Вадима Пристайко за его слова об отказе праздновать День Победы.

«Пристайко должен быть уволен. Мы обязательно проголосуем за его отставку. Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 мая оскорбительны для украинского народа», – заявил Бойко, передает ТАСС.

Слова Пристайко раскалывают украинское общество и унижают ветеранов Великой Отечественной, уверен политик. Он отметил, что людям с такими взглядами не должно быть места во власти.

Ранее Пристайко заявил, что Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая. Он сообщил также, что Зеленский отклонил приглашение России и в Москву не приедет.