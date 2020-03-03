Мишустин раздал поручения для подготовки голосования по Конституции

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому ряду министерств и ведомств даются поручения по подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Поручения адресованы МЧС, МВД, МИД, ФСИН, ФСБ России, Минкомсвязи, Центробанку, Минтрансу, также рекомендации даны «Аэрофлоту», РЖД, ВТБ, Ростелекому и «Почте России», которые должны посодействовать процессу подготовки и проведения голосования, передает ТАСС.

Второе чтение в Госдуме по поправкам запланировано на 10 марта, третье состоится 11 марта. После одобрения законопроекта о поправках Конституционным судом состоится Всероссийское голосование, которое намечено на 22 апреля.