Украинского священника обвинили в торговле привезенным с Донбасса оружием

СБУ заподозрила священнослужителя из Ровенской области в торговле оружием, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«По предварительной версии следствия, ранее судимый за торговлю оружием священник пытался наладить механизм нелегального сбыта военных средств поражения. Установлено, что в течение 2015-2018 годов он неоднократно выезжал в зону АТО/ООС (так называемой антитеррористической операции/операции объединенных сил – прим. ВЗГЛЯД) с проповеднической миссией. С командировок он возвращался с опасными трофеями, которые сбывал среди своих знакомых», – сообщили в СБУ, передает РИА «Новости».

Силовики смогли задокументировать несколько фактов продажи оружия, в том числе ручного противотанкового гранатомета, семи гранат с запалами и 800 граммов тротила, за которые продавец планировал выручить свыше 40 тыс. гривен.

Возбуждено уголовное дело, священнику грозит до семи лет лишения свободы.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как оружие из Украины попадало в Ливию.