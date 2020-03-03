«Аэрофлот» увеличил премии топ-менеджерам вопреки майской катастрофе в Шереметьево

В 2019 году авиакомпания «Аэрофлот» увеличила вознаграждение руководству на 38,1%, несмотря на заявление о лишении топ-менеджеров годовых премий из-за катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в мае прошлого года в аэропорту в Шереметьево, говорится в отчетности компании.

«Вознаграждение ключевому руководящему персоналу (членам совета директоров и правления, а также руководству летного и наземного состава, обладающему полномочиями и ответственностью в вопросах руководства, контроля и планирования деятельности группы), включая заработную плату и премии, а также прочие компенсации за 12 месяцев 2019 года составило 2 млрд 138 млн рублей», - говорится в документе, опубликованном на сайте авиакомпании.

В отчете также указано, что за 12 месяцев 2018 года премии составили 1 млрд 548 млн рублей. Таким образом, в 2019 году премии выросли на 38,1%.

Напомним, в июне гендиректор компании Виталий Савельев заявил , что в связи с катастрофой Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево топ-менеджеры «Аэрофлота» лишатся годовых премий.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел 5 мая при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек.

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