Греческий суд отпустил экс-командира «Айдара»

Греческий суд отпустил из-под стражи бывшего командира украинского батальона «Айдар» и экс-депутата Рады Сергея Мельничука, об этом заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«Министр МВД Арсен Аваков, вчера обратился к своему греческому коллеге с просьбой не реагировать на российскую провокацию против бывшего комбата добровольческого батальона «Айдар» Сергея Мельничука. Час назад, по решению греческого суда Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского союза», – написал Геращенко в Facebook.

Напомним, Мельничука задержали 2 марта.

Напомним, 21 марта 2016 года Донецкий суд Ростовской области признал Мельничука организатором убийства российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина.