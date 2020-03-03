Павленскому во Франции предъявили новое обвинение

Российскому художнику Петру Павленскому предъявили обвинение по делу о драке 31 декабря 2019 года, сообщают французские СМИ.

Павленского поместили под судебный контроль, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Info.

Россиянина подозревают в нанесении двух ударов ножом двум мужчинам на вечеринке в канун Нового года. Сам художник обвинения опровергает.

Павленского задержали во Франции в феврале по другому обвинению, он опубликовал интимные видео с участием якобы Бенжамена Гриво, который претендовал на пост мэра французской столицы. На фоне скандала Гриво пришлось отозвать свою кандидатуру.

Позже в рамках «дела Гриво» во Франции также задержали подругу художника. Акциониста призвали выдворить из страны, лишив убежища.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Павленский опозорил соратника президента Франции Эммануэля Макрона.