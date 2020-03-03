Вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата под Севастополем

Вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата под Севастополем, по данному факту начата проверка, сообщил глава города Михаил Развожаев.

Развожаев сообщил о случившемся в Instagram.

«Новость, от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили могилу неизвестного солдата в поселке Сахарная Головка. Отправил на место сейчас разбираться Севнаследие, Горхоз и Департамент территориального развития. Во всем разберемся и к 9 Мая все восстановим (...) Надеюсь, что правоохранители этих вандалов найдут», – написал он.

Напомним, в октябре в Волгограде бывшие военнослужащие осквернили Вечный огонь. До этого в Уссурийске были задержаны вандалы, засыпавшие землей Вечный огонь.