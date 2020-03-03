В Латвии захотели заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии захотела заблокировать работу «Яндекс.Такси» и сайта taxi.yandex.lv, сообщили в дирекции.

«Те, кто не зарегистрирован (в дирекции автотранспорта), не могут предоставлять свои услуги в Латвии. Принято решение заблокировать работу приложения и сайта», – заявил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

В дирекции добавили, что с 22 января сайты и приложения для заказа и оплаты такси должны быть зарегистрированы в этом ведомстве. По утверждению чиновников дирекции, «Яндекс» якобы не сделал этого, после чего было решено заблокировать работу приложения.

В дирекции отметили, что «Яндекс.Такси» сможет продолжить работу после регистрации.

В пресс-службе компании сообщили, что «Яндекс.Такси» работает в стране в штатном режиме, сообщает ТАСС.

«Сервис работает в штатном режиме. В настоящее время «Яндекс.Такси» находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии. Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей», – пояснили в «Яндексе».

В декабре в России «Везет», Gett, Ситимобил и «Яндекс.Такси» поддержали проект закона, определяющего ответственность агрегаторов такси и обязывающего иностранных таксистов подтверждать в России водительскую квалификацию.