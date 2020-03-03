Лавров призвал не проводить нормандские «саммиты ради саммита»

Москве не нужны «саммиты ради саммитов» в нормандском формате, нужно выполнить предыдущие договоренности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров заявил по итогам переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто, что участники «нормандского формата» – Франция и Германия – «по сути дела ничего не делают, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить то, о чем договорились на нормандском саммите в декабре прошлого года в Париже», передает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что вместо этого «они на передний план выдвигают как самоцель созыв еще одной встречи в верхах норманской четверки независимо от того, будет выполнена предыдущая договоренность или нет».

Однако России «такие пустые саммиты ради саммита совершенно не нужны, и мы об этом нашим партнерам сказали».

Также министр отреагировал на недавние заявления своего украинского коллеги Вадима Пристайко о возможности пересмотра минских соглашений, заявив, что эти договоренности «безальтернативны», что подтвердилось на переговорах с Хаависто во вторник.

Кроме того, Лавров сообщил, что направил Германии и Франции обращения с призывами не допускать провокационных заявлений Киева по Донбассу, передает ТАСС.

По мнению министра, ФРГ и Франция ничего не делают, чтобы убедить украинских партнеров выполнить договоренность саммита в Париже.

Ранее Лавров поставил условие для нового саммита в «нормандском формате».