США и Россия начали работу в СБ ООН по снятию санкций с «Талибана»

Москва и Вашингтон ведут консультации в СБ ООН по снятию санкций с запрещенного в России радикального движения «Талибан». США уже обратились с этой просьбой в Совбез Всемирной организации, заявил спецпредставитель по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов.

«США уже обратились, наши коллеги в Нью-Йорке и мы здесь уже работаем, консультации на эту тему идут», – передает его слова РИА «Новости».

Он выразил надежду, что санкции СБ ООН с «Талибана» снимут 29 мая. По его словам, Россия над этим работает.

«Соглашение подписано двумя сторонами, и поэтому обе стороны будут отслеживать выполнение. Что касается вопроса, будут или не будут выполнять, – мне бы хотелось, чтобы его выполняли все стороны. Во всяком случае, и американцы, и талибы говорят о том, что они хотели бы, и ощущения такие, что президент (США Дональд) Трамп дал указание своим переговорщикам вести дело к этому», – добавил Кабулов.

Напомним, в субботу спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад от имени Вашингтона заключил мир с радикальным движением «Талибан». США пообещали снять санкции с членов этого движения, вывести войска из Афганистана.