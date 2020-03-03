Меркель позвонила Путину из-за ситуации в Идлибе

По инициативе Берлина состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидеры двух стран обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.

«Предметно обсуждены вопросы сирийского урегулирования с учётом нынешнего обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации. В данном контексте выражена надежда на результативное проведение предстоящей 5 марта в Москве российско-турецкой встречи на высшем уровне», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также обсуждалась ситуация в Ливии, подчеркнута необходимость соблюдения сторонами конфликта режима прекращения огня.

Ранее Меркель заявила, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану не следует оказывать давление на Европейский союз, разыгрывая миграционную карту.

После обострения в Идлибе Турция решила прекратить сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, было объявлено об открытии границ с ЕС для мигрантов из Сирии.

Напомним, 5 марта состоится встреча Путина и Эрдогана в Москве.

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