В ЕС призвали надавить на Эрдогана

Евросоюзу нужно вместе надавить на президента Турции Тайипа Эрдогана, чтобы он не использовал для своих политических целей мигрантов, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

По его словам, те, кто оказался на границе с Грецией, не бегут напрямую из Сирии, а уже несколько лет живут в Турции. Курц считает, что это намеренная акция Эрдогана: беженцам якобы были предоставлены автобусы, передает РИА «Новости».

«Президент Эрдоган в этой ситуации использует людей в качестве игрового мяча, оружия и средства давления на Европейский союз. Это недостойно и должно категорически осуждаться», – сказал Курц.

По его словам, нужны поддержка Греции и сплоченность в Евросоюзе.

«Необходимо сообща надавить на Турцию, чтобы президент Эрдоган прекратил недостойное обращение с этими людьми и не мог дальше использовать мигрантов для своих политических целей», – заявил канцлер Австрии.

Он призвал сделать все, чтобы избежать повторения 2015 года.

Ранее сообщалось, что премьеру Болгарии Бойко Борисову не удалось убедить Эрдогана провести встречу с лидерами ЕС по проблеме миграционного кризиса.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что президенту Турции не следует оказывать давление на ЕС, разыгрывая миграционную карту.

В понедельник Греция обвинила Турцию в нарушении обязательств перед ЕС по мигрантам.

Турция после обострения в Идлибе прекратила сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу, было объявлено о решении открыть границы с ЕС для беженцев. К вечеру воскресенья границу Турции с ЕС пересекли свыше 100 тыс. мигрантов.