Лукашенко назвал Украину премиальным рынком для поставок нефти

Украинский рынок относится к премиальным в плане поставок нефтепродуктов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Рынок юга, прежде всего, братской нам Украины, да и Европы – премиальный рынок. Я уже не говорю о внутреннем рынке, но это премиальный рынок. И южный, мозырский завод (НПЗ в Мозыре) производит качественный продукт, это я знаю от самих водителей на Украине, они с удовольствием покупают наши бензины, дизельное топливо», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

Президент предложил Киеву сотрудничество в плане поставок нефти в Белоруссию по трубопроводу Одесса – Броды.

Лукашенко отметил, что белорусская сторона очень ответственно себя ведет на украинском рынке. По его словам, Минск готов и далее поставлять украинцам свои нефтепродукты.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что белорусский НПЗ в Новополоцке мог бы работать со странами Балтии.

«Мы можем полностью взять (этот рынок) и вместе работать с Эстонией, Латвией и Литвой, плюс Белоруссия, плюс другой рынок, если это нужно будет. И на Новополоцке перерабатывать нефть, и нефтепродукты продавать северным нашим соседям. То есть рынок есть, хороший рынок, близкие рынки, но нужна логистика», – добавил он.

Ранее Лукашенко обвинил Россию в том, что она «с помощью вентиля на нефтяной трубе пытается решить выгодные для себя вопросы».

Накануне посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим заявил, что Украина готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ как по нефтепроводу «Одесса – Броды», так и железнодорожным транспортом.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Белоруссия объединяется с Украиной против российской нефти.

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