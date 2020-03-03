МВД Украины получило материалы о слежке за американскими чиновниками

Министерство внутренних дел Украины сообщило о получении материалов о возможной незаконной слежке за чиновниками из США на украинской территории. До этого нацполиция Украины возбудила ряд дел о якобы слежке за экс-послом Соединенных Штатов Мари Йованович.

«МВД получило материалы о возможной незаконной слежке на Украине за должностными лицами США», – передает РИА «Новости» сообщение МВД Украины.

Материалы главе МВД Арсену Авакову передали депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский и адвокат Татьяна Костина. Их добавили к материалам дела, которое было ранее возбуждено по статье о нарушении тайны переписки, телефонных разговоров в отношении государственных или общественных деятелей с использованием спецсредств, предназначенных для негласного снятия информации. Расследованием этого дела занимается украинская полиция.

«Национальная полиция Украина будет реагировать на любые противоправные действия на территории Украины против американских чиновников. Это касается как обычных граждан США, так и должностных лиц американских государственных органов и дипломатов», – заявили в МВД.

Нацполиция Украины возбудила дело после заявления следователей палаты представителей конгресса США о якобы незаконной слежке за бывшим экс-послом Мари Йованович, которая велась частными лицами по заказу американских граждан.

В январе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти проведут расследование после сообщений о возможной слежке за Мари Йованович.

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