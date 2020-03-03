Власти Калуги объяснили слова чиновника о «филиале ада» для критиков грязи в городе

Глава калужского управления экономики и имущественных отношений Владимир Васин, который предложил отправить критиков грязи в Калуге в «филиал ада на земле», высказался не совсем удачно, заявил представитель городской управы Владислав Сахарчук.

Сахарчук считает, что Васин высказался утрированно, он говорил «о бескомпромиссных критиках из соцсетей, которые уверены на 100%, что именно Калуга – «филиал ада на земле», передает РИА «Новости».

«В речи Владимира Александровича речь шла о важности контекста. Но высказался он не совсем удачно, тут есть над чем работать», – подчеркнул он.

Ранее на заседании городской управы Васин заявил, что удивляется скептическому отношению к своему городу со стороны местных жителей, говорящих «про грязь, про какую-то неустроенность».

Чиновник заявил, что «лидеров антимнения» надо «найти (...) и отправить, например, в четырехдневную, не более, экскурсионную туристическую поездку в город Дели», который чиновник назвал «филиалом ада на земле».

По данным официального сайта горуправы Калуги, Васин был назначен на свою должность в феврале 2020 года. До этого он работал финансовым директором коммерческой структуры в Москве.

Ранее бывший казанский чиновник Игорь Сивов назвал неудачниками и жертвами все, кто не может себе позволить брендовую одежду.