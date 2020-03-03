Найден ближайший «родственник» коронавируса

Новый вирус 2019-nCoV признан ближайшим родственником SARS-CoV. К такому выводу пришла международная исследовательская группа по коронавирусам (CSG) при участии профессора МГУ Александра Горбалени, сообщает пресс-служба МГУ.

Как указано в сообщении на сайте вуза, практика классификации новых коронавирусов основана на оценке степени их генетического родства с уже известными, на данный момент признано существование 39 видов коронавирусов.

Отмечается, что вирус, известный под временным именем 2019-nCoV, получил название SARS-CoV-2.

«Новый коронавирус получил название SARS-CoV-2 на основании особой генетической близости к SARS-CoV и другим вирусам этого вида. Сам вид получил свое название от вируса-основателя, ответственного за вспышку респираторных заболеваний у людей в 2002–2003 гг.: SARS-CoV, чье название, в свою очередь, основывалось на названии ассоциированного заболевания, известного как тяжелый острый респираторный синдром (SARS)», – говорится в сообщении.

Однако авторы исследования отмечают, что признаки передачи SARS-CoV-2, могут отличаться от таковых для SARS-CoV.

По мнению ученых, появление нового вируса является полностью независимым от вспышки SARS-CoV в 2002-2003 годов. При том, что эти два вируса генетически очень тесно связаны. Ученые рекомендуют проведение исследований, направленных на понимание взаимосвязи вирусов внутри этого вида, чтобы разобраться в биологии и эволюции этих человеческих патогенов и родственных коронавирусов, которые поражают летучих мышей и других животных.

Ранее ученые отмечали, что промежуточными хозяевами нового типа коронавируса COVID-2019 могут быть панголины.

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