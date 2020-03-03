Газпром снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Газпром снизил цену на газ для Болгарии более чем на 40%, заявил премьер-министр республики Бойко Борисов.

По его словам, Газпром передал подписанный договор со снижением цены на природный газ более чем на 40%, назвав это символичным подарком к 142-й годовщине освобождения Болгарии в Русско-турецкой войне, передает «Коммерсант».

Также Борисов отметил роль диверсификации и конкуренции в снижении цены на газ. Так, в октябре Болгария сможет получать до 1 млрд кубометров в год из Азербайджана через газопровод TAP и интерконнектор с Грецией (ICGB).

Кроме того, Болгария получит доступ к мировому рынку СПГ через Грецию и рассчитывает импортировать газ из США, Катара и Египта.

В свою очередь министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова отметила важную роль Европейской комиссии на переговорах с Газпромом.

«Благодаря вмешательству ЕК мы можем сегодня радоваться этому отличному результату», – отметила она.

Ранее компания «Булгаргаз» сообщила, что находится на завершающем этапе переговоров с компанией «Газпром экспорт» о снижении цены на поставку газа в Болгарию.

При этом ранее министр энергетики Болгарии во время визита в США заявила, что страна до конца 2020 года планирует заменить часть российского газа американским и азербайджанским.