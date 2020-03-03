Сайты Роскосмоса не работают второй день из-за проблем с серверами хостинг-провайдера, сообщили в госкорпорации.

«В связи с аварийной ситуацией на серверных площадках хостинг-провайдера и регистратора доменных имен «Мастерхост», услугами которого пользуется госкорпорация «Роскосмос», интернет-сайты госкорпорации и ряда предприятий ракетно-космической промышленности недоступны с 12.30 мск 2 марта», – сказали в компании, передает ТАСС.

Кроме того, недоступны страницы нескольких других организаций, включая Центр подготовки космонавтов и НПО «Энергомаш».

В группе компаний «Мастерхост» сообщали о проблемах в работе ресурсов, там отмечали, что обслуживающий дата-центр находится в распоряжении бывшего сотрудника компании.

В январе сбой произошел в работе сервисов Mail.Ru и «Яндекса».

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