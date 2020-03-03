Главу антикоррупционного бюро Украины захотели уволить за коррупцию

Фракция «Слуга народа» подаст законопроект об увольнении директора национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника, сообщил замглавы комитета по вопросам организации госвласти Александр Качура.

По словам депутата, сейчас нет четко определенных оснований для увольнения главы НАБУ, передает «РБК-Украина».

«Я подготовил законопроект, который предусматривает основания для отставки руководителя Национального антикоррупционного бюро. Это привлечение к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения», – заявил Качура.

Он отметил, что глава НАБУ сейчас внесен в реестр коррупционеров.

«У общества есть большой запрос на справедливость. Вопрос в том, что он работал вопреки системе. А сейчас все инструменты есть», – сказал Качура.

Ранее ровенский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции по делу об административном нарушении Сытника, устроившего себе элитный отдых за чужой счет.

Год назад генпрокуратура составила административный протокол в связи с элитным отдыхом Сытника в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди, а он не указал сумму в декларации. Тогда суд признал Сытника виновным и присудил ему штраф в размере 3,4 тыс. гривен (около 140 долларов).

Сытник возглавил НАБУ с момента его основания в апреле 2015 года.

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