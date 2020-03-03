Жительницам Москвы и области подарили бесплатный проезд 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья пообещали женщинам бесплатный проезд на общественном транспорте, а также на электричках в Международный женский день.

«Немного забегая вперед – о подарке к 8 Марта. Мы договорились с Андреем Юрьевичем Воробьевым, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

В акции участвуют все перевозчики региона. Однако это не касается поезда «Аэроэкспресс» до аэропортов.

Мэр добавил, что на столичных улицах 8 и 9 марта парковка тоже будет бесплатной.

Немного забегая вперед - о подарке к 8 Марта. Мы договорились с @VorobievAndrey, что в этот день проезд на общественном транспорте Москвы, Подмосковья и в пригородных электричках для всех женщин будет бесплатным. Парковка на столичных улицах 8 и 9 марта тоже будет бесплатной. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 3, 2020

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил на своей странице в Twitter, что в Подмосковье для женщин и детей также будет бесплатный вход в музеи.

«Хорошая возможность в этот весенний день выбраться из дома и интересно провести время. Например, можно отправиться в один из подмосковных музеев, где вход для женщин и детей тоже будет бесплатным», – написал он.

Мы с мэром Москвы @mossobyanin договорились сделать общий подарок нашим дорогим женщинам. 8 марта проезд для них в общественном транспорте и электричках (кроме Аэроэкспресса) будет бесплатным. И в Москве, и в Подмосковье. Хорошая возможность...https://t.co/1wQQgiqKU0 — Андрей Воробьев (@VorobievAndrey) March 3, 2020

В пресс-службе регионального правительства пояснили, чтобы воспользоваться бесплатным проездом на МЦД или электричках, необходимо подойти к кассе и оформить бесплатный проезд, передает РИА «Новости».

В метро и МЦК сотрудники метрополитена будут пропускать женщин через турникеты с помощью смарт-карты.

Ранее россиянки рассказали о планах на 8 марта. Почти половина россиянок – 41% – не планирует отмечать 8 марта, при этом лишь каждой десятой женщине их партнеры готовят вечернее застолье в честь праздника.