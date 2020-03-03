В Госдуму внесли поправку к Конституции о «федеральных территориях»

В России могут появиться федеральные территории, соответствующая поправка к проекту об изменениях Конституции была внесена в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Источник в комитете сообщил, что данной поправкой предусматривается создание в России федеральных территорий, передает РИА «Новости».

Согласно предложению, организация публичной власти на федеральных территориях будет устанавливаться федеральным законом.

До этого сенатор, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Андрей Клишас сообщил, что в Основном законе может появиться понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.

Ранее в профильный комитет Госдумы поступили поправки президента России Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.

Третье чтение по поправкам запланировано на 11 марта.