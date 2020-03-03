Роман «Чума» Альбера Камю вышел в топы продаж во Франции

Роман «Чума» Альбера Камю, впервые изданный в 1947 году, вновь обрел популярность на фоне новостей о распространении коронавируса. По данным специализированного статистического сервиса Edistat, продажи книги во Франции в январе-феврале выросли почти в четыре раза.

Согласно информации сервиса, в первые восемь недель года жители республики в целом чаще обычного приобретали «Чуму», пик продаж пришелся на четвертую неделю, когда появились новости о первых заразившихся во Франции: 1,7 тыс. экземпляров против примерно 450 за ту же неделю год назад, передает ТАСС.

Далее продажи постепенно начали снижаться, однако даже на восьмую неделю разница была все еще весьма существенной: примерно 900 экземпляров против 500 годом ранее.

Напомним, в воскресенье во Франции число случаев заражения коронавирусом достигло 130.

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