Минздрав заявил об отсутствии новых случаев заражения коронавирусом в России

В России нет новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Новых случаев подтвержденных нет», – цитирует РИА «Новости» Мурашко.

По его словам, состояние вернувшегося из Италии россиянина с коронавирусной инфекцией оценивается как стабильное.

«Этот пациент чувствует себя удовлетворительно, все контактные лица, которые выявлены, под наблюдением находятся, обстановка абсолютно спокойная», – сказал Мурашко.

Во вторник Роспотребнадзор сообщил, что в России насчитывается шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Напомним, у россиянина, вернувшегося из Италии, обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-2019. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о помещении в карантин 83 человек, контактировавших с заболевшим коронавирусом.

Также накануне госпитализировали восьмерых граждан России, вернувшихся в Петербург из Италии, где произошла вспышка коронавируса. Минздрав рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Италию.

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