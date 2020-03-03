Памятную доску Лужкову решили установить в Москве

Власти Москвы приняли решение об установке мемориальной доски экс-мэру Юрию Лужкову на доме, где он жил, сообщается в материалах к президиуму правительства Москвы.

«Мемориальная доска государственному деятелю, полному кавалеру ордена «За заслуги перед Отечеством», мэру Москвы в 1992-2010 годах Юрию Михайловичу Лужкову (1936-2019) будет установлена на доме, где он жил, по адресу: 3-я Тверская-Ямская, дом 48», – передает РИА «Новости» текст документа.

Отмечается, что решение об этом было принято на заседании президиума правительства Москвы во вторник. Оно одобрено городской комиссией по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры.

Юрий Лужков скончался 10 декабря в мюнхенской клинике «Гроссхадерн». После его похорон, прошедших в Москве 12 декабря, была озвучена версия, что ему проводили коронарографию, и в ходе операции доктор задел сосуд, который в итоге лопнул. Главврач же немецкой клиники заявил, что при обследовании Лужкова медики заметили, что у него были закрыты сосуды. Сначала их удалось открыть, но затем началось кровотечение, и сердце политика остановилось.

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